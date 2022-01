Vaasan kaupunki pyytää asukkailta havaintoja Påttin jätevedenpuhdistamon hajuhaitoista

Vaasan kaupunki pyytää asukkailta havaintoja Påttin jätevedenpuhdistamon hajuvaikutuksista, Vaasan kaupunki tiedottaa.

Vaasan kaupungin kaavoitus kerää tietoja Påttin jätevedenpuhdistamon hajuvaikutuksista puhdistamolla ja sen ympäristössä osana laajempaa hajuselvitystyötä. Kaikille avoimella karttapalautepalvelulla kerätään asukkailta havaintoja puhdistamon hajuvaikutusten ja hajupäästöjen esiintymistiheydestä, leviämislaajuudesta ja häiritsevyydestä Palosaaren alueella.

Karttapalautepalvelu on avoinna vuoden 2022 ajan. Tarkoitus on saada tietoa eri etäisyyksille ja ilmansuuntiin ulottuvista hajuista eri vuodenaikoina, joten on toivottavaa, että hajuhavaintoja kirjaavat järjestelmään lähiasukkaiden lisäksi myös muut lähialueen toimijat.