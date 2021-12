Vaasan keskustaan halutaan kolmenkympin nopeusrajoitus

Vaasanpuistikolla on nykyisin neljänkympin nopeusrajoitus, mutta liikenteen sujuvuutta jarruttavia tekijöitä on niin paljon, että mittausten mukaan keskinopeus kaupungin valtaväylällä on vain 27 kilometriä tunnissa. Arkistokuva Kuva: Maija Saanio