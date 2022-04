Vaasan nupukivipäällysteisen torin ainoa "kiipeilyteline" on tähän saakka ollut Vapaudenpatsas, eikä sitäkään ole siihen tehtävään tarkoitettu.Ensi kesänä tilanteeseen on tulossa muutos, sillä kaupunki on hankkimassa leikkivälineitä torille rakennettavaan leikkipuistoon Kaupunk.