Vaasan Vesi varoittaa heikoista jäistä ja sula-alueista: katso paikat täältä

Påttin jätevedenpuhdistamon purkuputkesta tuleva puhdistettu vesi on talvellakin lämmintä.

Tämä estää ja heikentää jään muodostumista puhdistamon edustalla. Puhdistamon länsi- ja pohjoispuolella oleva alue alkaa Palosaaren Merimuseon pohjoispuolelta ja jatkuu Kulmakadun venelaitureiden kohdalle.

Varoituskyltit on laitettu rannalle Påttin molemmin puolin. Sulan ja heikon jään alue merkitään ympäriinsä kuusenhavuilla, heti kun jäätilanne paranee. Liikkuminen merkityllä merialueella on vaarallista. Lisäksi puhdistamon alueella aiheeton asiointi on ehdottomasti kielletty.

Jäät ovat heikkoja myös Pilvilammella.