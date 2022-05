Vaasan ammattikorkeakoulun valmiusryhmä kokoontuu maanantaina.

Syynä on apinarokko, joka on alkanut levitä viime viikkoina muun muassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aiemmin viruksen aiheuttamaa apinarokkoa on todettu etenkin Länsi- ja Keski-Afrikassa.

Ammattiko...