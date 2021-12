Vaasan kaupunki yrittää jälleen ensi vuonna myydä ydinkeskustassa sijaitsevaa entisen talouskoulun rakennusta. Kyseessä on vanha kivitalo osoitteessa Kauppapuistikko neljä – Sitä on yritetty myydä aikaisemminkin ja paikallisia niin sanottuja kiinteistökehittäjiä on käynyt katsoma.