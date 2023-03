Vanhat farkut torkkupeittoon, baskerit entisajan filttiin – Käsitöihin hurahtanut Tuula Latomäki hehkuttaa kierrätysmateriaalien puolesta

Lehtimäkeläinen Tuula Latomäki rakastaa torkkupeittoja. – Niitä on mukava ommella vanhoista farkuista, ja niille on aina käyttöä. Farkkuja on löytynyt omasta kaapistani ja lisää kirpputoreilta. Valmiin peiton alle on ihana pujahtaa päiväunille, Latomäki tunnelmoi. Hänen käsitöitään ja taidettaan on esillä galleria Kaaressa Kauhavalla 30. maaliskuuta asti. Kuva: Mia Kärkkäinen