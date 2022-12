Varusmiespalveluksesta kotiutunut Vadelma Ala-Mieto kannustaa naisia armeijaan – Sota Ukrainassa havahdutti, sillä mitä vaan voi tapahtua

Kurikkalaista Vadelma Ala-Mietoa on kotona aina kannustettu hakeutumaan varusmiespalvelukseen, ja niin hän teki. Äidin puolen suvussa on lisäksi naissotilaita, joita hän on aina ihaillut. Kuva: Jorma Havula