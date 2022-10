Verotietojen salaamiselta putosi pohja – Moni pohjalainen haluaa silti pimittää tietonsa

Suurituloisten into pimittää verotietonsa on hiipumassa. Tänä vuonna tietojen luovuttamista medialle on vastustanut yli 1 600 henkilöä. arkistokuva. Kuva: Jani Kaunisto