Viime hetken muutos artistikattaukseen ja valmistautumista helteisiin – Architectsin tilalle ruotsalainen metallibändi

Provinssin ohjelmistoon on tullut muutoksia vielä Provinssiviikolla, sillä Architects on joutunut perumaan esiintymisensä. Tilalle on saatu ruotsalainen metallibändi In Flames, joka esiintyy perjantaina.

Ohjelmamuutos ei vaikuta Provinssin muihin aikatauluihin.

Ilmatieteenlaitos on luvannut Provinssin ajaksi 30 astetta lämmintä, jonka festivaali huomioi järjestelyissään. Alueelle on sijoitettu enemmän vesipisteitä ja suurimpien lavojen edessä yleisöä viilennetään vesiletkuilla ja vettä jakamalla. Lisäksi lähes kaikilta myyntipisteiltä voi ostaa vettä.

Mikäli hellelukemat toteutuvat, tulee festivaalista Provinssin 43-vuotisen historian lämpimin.