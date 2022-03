Koronaepidemiaa on Pohjanmaan maakunnassa takana noin 100 viikkoa ja tunnusluvut ovat erittäin korkeita Seitsemän viime päivän aikana Pohjanmaan hyvinvointialueella on todettu viisi uutta koronakuolemaa. Koko epidemian aikana on todettu 36 koronakuolemaa .