Vikingan uimaranta on toistaiseksi suljettu. Kuluneen viikon aikana kahdeksan rannalla uineen on ilmoitettu sairastuneen vatsatautiin. Rantavedestä on tehty tutkimuksia, ja osa niistä on jo valmistunut.

Kaupungin ympäristötoimen terveysinsinööri Ilona Peurala...