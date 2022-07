Vimpelin kunta ja Asteroid and Impactite Research Academy (AIRA), joka on asteroidi- ja impaktiittitutkimuksen keskittymä, solmivat yhteistyösopimuksen japanilaisen Chichibun alueen kanssa. Viisi kuntaa ja kaupunkia kattavalla Chichibun alueella on yhteensä 100 000 asukas...