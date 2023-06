Vohveliravintola aikoo avata toisen toimipisteen Vaasassa – Yrittäjä kertoo, mistä sai ideansa

Suunnitelmasta ravintolaksi

Ravintola-alalla yritysten perustaminen voi olla haastavaa, jos konsepti on uusi. Viime vuonna avatun Waffle Planetin perustajalla Dimitar Stoykovilla on tästä kokemusta.

Vaati paljon suunnittelua, että ideasta päädyttiin avoinna olevaan ravintolaan. Stoykovin mukaan Vaasaan on vaikea avata paikkaa, jossa myydään jotain muuta kuin pizzaa ja kebabia.

– Olen kuitenkin huomannut pitäväni haasteista. Ne tuovat elämään sisältöä.

Liiketoiminnan alussa kaikki ei mennyt aina suunnitelmien mukaan, vaan vaikeuksiakin oli.

Nyt jokainen päivä on erilainen: joinain päivinä asiakkaita riittää, toisina on hiljaisempaa. Muutama vakioasiakaskin on löytänyt tiensä vohveleiden ääreen.