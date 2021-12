Voimakas lumikuuronauha on osunut meren puolelta Vaasaan Lyhyessä ajassa lunta on kertynyt jo 20 senttimetriä, ja tilanne voi jatkua vielä useita tunteja.– Liikennekamerakuvat ovat aika hurjia Näkyvyys on aika olematon, päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteenlaitokselta.