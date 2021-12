Vaasan Palloseura Oy on kiinnostunut saamaan haltuunsa Vaasan kaupungin omistaman Hietalahden jalkapallostadionin nimenmyyntioikeuden Asiasta on käyty neuvotteluita VPS Oy:n hallituksen ja Vaasan kaupungin välillä.Nyt esitys on pantu jäihin Maanantaina kokoustanut Vaasan kaupun.