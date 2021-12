Vuonna 2015 peruskorjatussa Teuvan lukiossa paljastui paha materiaalivirhe, joka poiki miljoonaluokan homevaurion

Teuvan vanhan lukiorakennus on osa Teuvan yhtenäiskoulua, jossa toimivat myös ylä- ja alakoulut. Koko yhtenäiskoulu on peruskorjattu kahdessa eri vaiheessa, mutta aluskate on homehtunut vain kakkosvaiheen remontissa lukion osalla. Kuva: Jorma Havula