Yli kymmenen pohjalaista on kadonnut jäljettömiin – Mitä heille tapahtui?

Pohjalaisista katoamistapauksista teuvalaisen Otsomaan ja vaasalaisen Salomaan katoamiset ovat tällä hetkellä KRP:n tutkinnassa. Appelin mukaan tutkinnan siirtyminen KRP:lle ei ole automaatio esimerkiksi tietyn ajan kulumisen jälkeen.

– Nämä arvioidaan tapauskohtaisesti ja on oltava tietyt perusteet. Siirtymisestä on aika keskustella, kun tapauksessa on syytä epäillä rikosta, on kulunut tietty aika ja me olemme kaikki temppumme tehneet. KRP:ssa voimavarat tutkintojen kohdistamiseen ovat erilaiset kuin meillä paikallispoliisissa, jossa emme voi valikoida, vaan tutkimme ihan kaikkea, mitä tulee sisään joka päivä. Tutkinta saattaa jatkua myös tiiviissä yhteistyössä KRP:n kanssa.