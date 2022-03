Ylihärmän Säästöpankin isännät tekivät lopullisen päätöksen pankkifuusiosta – Palvelujen luvataan säilyvän ennallaan

Vuonna 1900 perustetulla Ylihärmän Säästöpankilla on yli 10 000 asiakasta ja 20 työntekijää. Pääkonttori on Kauhavalla, ja muut konttorit sijaitsevat Ylihärmässä, Seinäjoella ja Isossakyrössä. Pankkifuusiossa syntyvällä pankilla on asiakkaita 18 kunnan alueella yhteensä noin 77 000. Arkistokuva. Kuva: Mia Kärkkäinen