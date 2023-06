Yllättävä seikka yhdisti Lauran ja Päivin, ja siitä alkoi ystävyys – Nyt heillä on tärkeää asiaa maataloudesta

Kujala työskentelee parhaillaan kansanedustaja Susanne Päivärinnan eduskunta-avustajana. Tätä ennen hän avusti Janne Sankeloa. Ohessa hän opiskelee kotieläintiedettä maa- ja metsätaloustieteellisessä Helsingin yliopistossa. Pohjakoulutukseltaan hän on agrologi. Kasari on agronomi. Hän on valmistunut samaisesta opinahjosta jo aiemmin maa- ja metsätaloustieteiden maisteriksi. Kujala viljelee Jalasjärvellä viljatilaa avopuolisonsa kanssa ja Kasarilla on oma luomuemolehmätila, jonka hän osti vanhemmiltaan kymmenen vuotta sitten.

– Ilmapiiri on muuttunut tänä aikana syyllistäväksi. Negatiivisuus on lisääntynyt ja tuntuu, että moni asia on nykyään maatalouden tai maa- ja metsätalousyrittäjien vika. Samaan aikaan on kustannuskriisi. Tämä kaikki mietityttää alan yrittäjiä tällä hetkellä, Kasari sanoo.