Pohjanmaalla pienpuolueen asemassa oleva keskusta on nimennyt aluevaaleihin 16 ehdokkaan listan Ehdolla on kuusi naista ja kymmenen miestä, joiden keski-ikä on 47 vuotta.Ehdokkaita on asetettu viidestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kunnasta Ilman omaa ehdokasta jää .