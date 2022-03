Yllätyspäätös! Ilkka-Pohjalainen vaatii rakastetun perinteen lopettamista, päätoimittajalta tiukat ehdot

Brian Johnson on laulanut äänensä käheäksi AC/DC:n riveissä jo vuodesta 1980 saakka, kun alkuperäinen vokalisti Bon Scott kuoli traagisesti. Jo 74-vuotias Johnson on kärsinyt pitkään kuulon heikkenemisestä. Alle nelikymppinen Antti Railio istuisi toimituksen setämiesosaston mielestä täydellisesti vuodesta -73 rokanneeseen aussiryhmään. Ainakin paremmin kuin Axl Rose (toim. huom.). Lauloihan Seinäjoella asuva Railio Kuorosodan ensimmäisellä kaudella jo korviin painuvasti AC/DC:n laajasta katalogista You Shook Me All Night Longin. Arkistokuva. Jouko Hänninen