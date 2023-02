Hyvä Joku, jolla on ehtymätön kasa rahaa: jos tunnistat itsesi, tule esiin!

Meidän päättäjissämme on päässyt vallalle ajattelu, että kaikki eteen tulevat ongelmat ratkaistaan valtion kustannuksella. Siis viime vuosina kasvavasti velkaa lisäämällä. Joillekin tämä on jopa arvovalinta. Valtion piikkiin -ajattelussa maksajana on se Joku.

Erittäin huolestuttavaa on, jos kansalaisten keskuudessa oman talouden hoidon moraali murenee samanlaisen Joku muu maksaa -ajatteluun seurauksena. Entä, jos se Joku onkin sitä mieltä, ettei enää kiinnosta?

Joillekin tuntuu unohtuvan, että se Joku muu olemme me kaikki. Veroina tulonsaajat, velkojen ja niiden korkojen tulevat sukupolvet.

Periaatteessa siis näin, mutta käytännössä verotuksen ankaran progression vuoksi yhä pienempi osa tulonsaajista maksaa yhä suuremman osan veroista. Vuoden 2020 valtion tuloverojen kokonaisuudesta yli puolet kertyi vain noin 15 % tulonsaajista maksamina, 76 % veroista maksoi kolmannes tulonsaajista.

Älä tapa lypsävää lehmää, sanotaan. Viisas lehmän omistaja pitää hyvän huolen hyvästä lypsylehmästä. Tämän logiikan olisi hyvä muistaa myös poliittisten päättäjien, kun verojen maksajista puhuu.

Joillekin hyvät veronmaksajat näyttävät olevan suojatonta riistaa, jotka ansaitsevat vain halveksuntaa ja ala-arvoisia heittoja arvostuksen ja kiitoksen sijaan. Oman kannattajakunnan miellyttäminen muiden arvoa polkemalla näyttää ja kuulostaa vastenmieliseltä.

Näin silti, vaikka ne politiikan pelisäännöiksi kuitataan.

Tällainen ajattelu on vaarallinen, jos se johtaa suhteellisen pienen, mutta suhteellisen suurta verotaakka kantavien joukon motivaation tai veronmaksumoraalin heikkenemiseen.

Lypsävän lehmän ehtyminen aiheuttaa vain kasvavia ongelmia.

Hyvinvointi syntyy edelleenkin vain työstä. Arvoa niille, jotka ahkeruudellaan osansa tekevät ja niille, jotka riskillään muillekin työtä tarjoavat.

Menestys on ennen työtä vain sanakirjassa. Menestyneistä kansalaisista hyödymme aivan kaikki, siksi mieluummin kiitosta kuin kateutta.

Jyrki Mäkynen (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki