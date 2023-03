Eläkeläisellä ei ole arvoa

Luulin, että eläkkeelle jäädessä ainoa asia, johon on sopeuduttava, on tulojen reipas puolittuminen. Olin väärässä. Kaikkein hankalinta on sopeutua siihen, että eläkeläisten asioita ei hoida kukaan. Juhlapuheissa puhutaan, mutta teot puuttuvat.

Nostan esille muutaman lakisääteisen asian.

Sen ymmärrän, että eläke on pienempi, kuin palkka, mutta sitä en ymmärrä, miksi samansuuruisesta palkasta menee erisuuruinen vero. Eläkeläinen saa vähemmän käteen. Tiedän, että kyse on veroluonteisista maksuista, mutta niiden hoitaminen tasa-arvoisiksi olisi vain tahdosta kiinni.

Remontti puhuttaa, koska se jää eläkeläisellä helposti haaveeksi. Kotitalousvähennyshän on sidottu verotukseen ja pienimmistä eläkkeistä ei veroja makseta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkein pienituloisimpien koteja ei remontoida, vaikka remontille olisi huutava tarve? Eihän se näin saa olla.

Kotitalousvähennys on toki muutoinkin outo: jos olet siihen oikeutettu, saat parisuhteessa kaksi vähennystä, mutta yksin asuva saa samanlaiseen remonttiin vain yhden vähennyksen.

Mätänä marjana kakussa on vielä Kelan leskeneläke, joka muuttui viime vuoden alusta. Se katkaistaan samana päivänä, kun leski täyttää 65 vuotta. Mitä ihmettä? Leskeneläke loppuu samaan aikaan, kun lesken tulot muutoinkin laskevat hurjasti. Työeläkelaitosten leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa. Kaikki eivät sitä kuitenkaan saa.

Onko nyt niin, että pienituloisilla eläkeläisillä ei ole mitään arvoa, eikä heille armoa anneta.

Olen istunut kaksi kautta eduskunnassa ja tiedän, että ei siellä juuri eläkeläisten asioihin puututa. Eläkeikä on kaukana ja se kuuluu kohtaan, sitten joskus. Vasta kun on itse eläkkeen varassa, tietää mitä se on.

No niin tai näin. Eläkeläisten asioita voidaan parantaa paitsi lainsäädännöllä, myös päätöksillä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Esimerkiksi ennaltaehkäisevät toimet, kuten vesijumpat, virkistyskerhot ja omaishoitajienkin jaksaminen voidaan hoitaa kunnan ja hyvinvointialueen tasolla, niihin ei eduskuntaa tarvita. Mutta lakisääteisiin asioihin tarvitaan. Nyt on tärkeää, että jokainen käy eduskuntavaaleissa äänestämässä.

Maria Tolppanen (sd.)

kaupunginhallituksen pj., eduskuntavaaliehdokas

Vaasa