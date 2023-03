Historiasta pitää oppia, ei vääristellä sitä

Nykyinen woke-kulttuuri, eli toisten puolesta mielensä pahoittaminen ja suuttuminen, pyrkii uudelleen kirjoittamaan historiaa. Vanhoja tekstejä muokataan uudelleen, patsaita poistetaan ja historiallisten henkilöiden sanomisia muutetaan tai tulkitaan uudelleen.

Viimeisimpänä hulluutena Disney yhtiö lopettaa vanhan Roope Ankka -sarjakuvan uudelleen julkaisemisen, koska siinä esiintyy tummaihoinen zombie.

Jokaisen, joka näkee lasten sarjakuvien mielikuvitushahmon loukkaavan jotakin ihmisryhmää, tulisi itse katsoa peiliin ja miettiä omia arvojaan erittäin tarkasti. Jokainen meistä on kuitenkin aina ollut ja tulee olemaan oman aikakautensa lapsi, joka oppii oman aikakautensa käsitteet, ideaalit ja toimintatavat.

Ketään ihmistä ei saa tahallaan loukata tai arvostella, mutta nyt tällä historian vääristelyllä on ylitetty suvaitsevaisuuden ja tasapuolisuuden nimissä sellaisia rajoja, joita ei pitäisi ylittää.

Historian uudelleen kirjoittaminen ja muokkaaminen on erittäin vaarallista ja typerää. Leidenin yliopiston historian professori Jeff Fynn-Paul kirjoittaa Spectator-lehdessä julkaistussa esseessään, että tällä hetkellä länsimaista demokratiaa uhkaa ideologinen menneisyyden vääristely.

Saksalaisen runoilijan Heinrich Heinen jo vuonna 1821 kirjoittamat sanat: ”Kun poltetaan kirjoja, poltetaan lopulta myös ihmisiä” kertovat siitä, että woke-kulttuurista on tullut hirviö, jota vastaan meidän on pakko taistella, ennen kuin on myöhäistä.

Jouni Vallin (ps.)

yhteiskuntatieteilijä, eduskuntavaaliehdokas

Kurikan Jurva