Kaikilla sama oikeus hyvään elämään

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa kaikista pidetään huolta tasa-arvoisesti. Lainsäädäntö on tässä asiassa hyvin selvä. Valitettavasti hyvinvointivaltio on murtumassa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) julkaisi hiljattain raportin, jonka mukaan koulutustaso on Suomessa laskenut – ja tämä on tapahtunut erittäin hälyttävällä tavalla. OECD julkaisi myös vuonna 2020 vastaavan raportin, jossa näkyy sama negatiivinen kehitys. Yhä suurempi osa nuorista ei suorita toisen asteen tutkintoa. Tilannetta koetetaan parantaa laajennetulla oppivelvollisuudella.

Suomessa on yhä enemmän nuoria, joilla ei ole peruskoulua korkeampaa koulutusta ja tämä johtaa muun muassa suuriin sosioekonomisiin eroihin. THL julkaisi vuonna 2020 tutkimuksen, joka osoittaa, että mitä huonompi henkilön sosioekonominen asema on, sitä huonompi on hänen terveydentilansa. Näitä eriarvoisuuden kuiluja meidän tulee poistaa. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pitää olla itsestäänselvyys hyvinvointiyhteiskunnassa.

Suurin uhka hyvinvoinnillemme on lapsiperheiden köyhyys. Köyhyys periytyy, mikä luo luokkayhteiskunnan ja se on epätasa-arvoinen rakenne. Syrjäytymisriski on suuri. Lapset ja nuoret voivat jo varhain joutua kierteeseen, josta on vaikea päästä eroon.

Mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä voimme tehdä? Hyvinvointiyhteiskunnan periaate on, että kaikille luodaan tasa-arvoiset mahdollisuudet tasoittamalla sosioekonomisia eroja. Lainsäädännömme on rakennettu tälle periaatteelle. Useimmiten ongelma ei ole laki, vaan lain soveltaminen

Siksi emme voi leikata koulutuksesta, koska koulutus on yksi niistä tekijöistä, jotka voivat pienentää eroja. Koulutus on työelämätaitojen ja kestävän talouskasvun edellytys. Se edistää myös sukupuolten tasa-arvoa, tasavertaisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi tarvitsemme vahvaa ja laajaa sektorikohtaista työtä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja nuorisotyön välillä. Tällainen tehostettu työ vaatii resursseja ja koordinaatiota, jotta tavoitamme yhteiskuntamme kaikki ryhmät.

Jos lapsella tai läheisellä perheelläni on vaikeuksia, minäkään en voi hyvin. Itse asiassa sinä ja minäkään emme silloin voi hyvin. Tukemalla yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia luomme uskoa tulevaisuuteen ja hyvinvointia meille kaikille.

Ramieza Mahdi (r.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa