Kauhavan lentokenttä on Suomelle suuri mahdollisuus

Sekä lentosotakoulun että Vaasan varuskunnan lakkauttamiset olivat isänmaan puolustusvalmiuden kannalta vahingollisia päätöksiä. Venäjän raukkamainen terrorisota Ukrainassa on osoittanut, että puolustuksessa tarvitaan myös maantieteellistä syvyyttä.

Nato-jäsenyyden myötä Kauhavan lentokenttä on palautettava ilmavoimien käyttöön. Samalla alueelle on luotava edellytykset ilmapuolustukseen liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Ukrainan sota on osoittanut, että Suomi tarvitsee puolustusta varten nykyaikaiset droonit ja niiden tuotekehitys sekä valmistus on syytä keskittää Kauhavalle. Kauhava voi tässä asiassa palvella kaikkien pohjoismaiden tarpeita.

Entisenä ammattisotilaana tiedän, että Nato-jäsenyys avaa suomalaiselle puolustusteollisuudelle uusia vientimahdollisuuksia. Eduskunnan on huolehdittava osaltaan alan tuotekehityspanostuksista. Tulevan hallituksen ulkoministerin, puolustusministerin ja ulkomaankauppaministerin on tultava sellaista puolueista, jotka näkevät oman puolustusteollisuuden ja sen vientimahdollisuuksien arvon isänmaan puolustuksen kehittämiselle ja huoltovarmuudelle.

Kauhavan lentokentän arvosta maamme puolustukselle saa toki olla kanssani eri mieltä, mutta silloin on kyllä väärässä.

Harri Seppälä (kok.)

reservin kapteeni

eduskuntavaaliehdokas

Lapua