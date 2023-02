Kevättä kohti mennään ja alkaa mietteitä tulevaisuudesta nousta ajatuksiin, niiden kirkastuessa, kun valo lisääntyy.

Keskusta linjasi eduskuntavaali ohjelmassaan omia teesejään kohti vaaleja. Niistä moniin on helppo nostaa iso peukku. Muun muassa se, että puolueen selvä linjaus on, että liikenteen uudet isot miljardihankkeet laitetaan nyt jäihin ja keskitytään nykyisen tie- ja raideverkoston kunnostamiseen. Näillä seuduilla siihen toden teolla on tarvetta, tiet rapistuvat, niin isot kuin pienet, puhumattakaan Suupohjan radasta, joka tarvitsee kipeästi perusparannusrahaa. Mm. Kaskisiin suunniteltujen miljardiluokan investointien ansiosta radan liikenne tulee entisestään lisääntymään. Radan käytettävyyttä nostaa jo nyt Teuvalla pidennetty puutavaran lastauslaituri.

Suomen Kylät ry:n lanseeraama Suomen surkein tie-kampanja sai näiltä seuduilta paljon osallistujia, enkä ihmettele, koto-Kyröössä ei ainakaan Mullolantiellä, eikä Kyrönmaan tai Pohjanmaan monella muullakaan sivuteillä, liian usein näe tiekarhua eikä paljon uutta soraa levitellä Alkavat myös asvalttikoneet käydä näillä leveys asteilla käydä lähes yhtä uhanalaisiksi kuin nuo tiekarhut. Nämä ovat aluepolitiikan kulmakiviä näille leveysasteille.

Myös ruuan tuotannolle ja metsätaloudelle parhaiden edellytysten luomiselle sekä maanomistajien omaisuuden suojan parantamiseksi on ohjelmassa otettu kantaa.

Täällä pitkien etäisyyksien mailla myös dieselin käyttövoimaveron poistaminen on todella hyvä tavoite. Kuten eduskuntavaaliohjelman iskulause kuuluu, ”eteenpäin”, niin sinne menemme, koska peruutuspeiliin vilkuilu ei hirveästi huomista auta.

Omiin ajatuksiin nousee myös ajatus: ”Jokaisen tulee saada asua siellä missä koti on ja käydä töissä siellä missä sitä on tarjolla ja sen tulee olla aina taloudellisesti kannattavampaa kuin kotiin jääminen” Näiden keinojen tarjoaminen ajaa minua eteenpäin.

Pasi Keskinen (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa