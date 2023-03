Kirkkokadun kampus on lähtöruudussa

Vaasan hallinto-oikeus kumosi tammikuussa 2023 Seinäjoen kaavoitusjohtajan päätöksen kaavan poikkeamisesta ja samalla hanke tippui lähtöruutuun. Mikä on useiden miljoonien tappio veronmaksajille, koska investointibudjetti 25 meur ei riitä ja hanke siirtyy useita vuosia.

Hankkeen etenemistä vuosien ajan on hankaloittanut yhteishengen puute. Kotiseutu- ja museoyhdistys ei ole suostunut neuvottelupöytään keskustelemaan mahdollisista hankkeen korjausliikkeistä. Sedu on kuunnellut herkällä korvalla eri osapuolten muutostarpeita ja kampus on tähän mennessä suunniteltu kolmeen kertaan! Mitään konkreetista vikaa rakennuksen suunnitelmista ei ole osoitettu.

Hankkeen ajan on tunnistettu, että kampusta rakennetaan arvotontille ja samalla on tunnistettu Sedun perimmäinen tarkoitus. Sedu tuottaa ammatillista osaamista. Se on maakuntamme elinehto.

Kampushankkeen jatkosta ei ole tehty päätöstä, vaan tällä hetkellä tutkitaan vaihtoehtoja niin kustannusten kuin aikataulujen osalta. Valituksen aiheuttama kustannusvaikutus pienentää ilmeisesti rakennettavaa kokonaispinta-alaa tai velkaa on otettava lisää. Teoreettisista vaihtoehdoista voin todeta, että Sedu ei ole vielä tehnyt päätöstä järjestää arkkitehtikilpailua, koska suunnittelupöydällä on myös muita vaihtoehtoja.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus pitää harmillisena, että Kirkkokadun kaavoituksessa ei ole pidetty kiinni sovituista aikatauluista. Alueen kaavan piti sopimuksen mukaan olla valmiina kesällä 2022. Tämä viivästyksen lasku tulee Sedun maksettavaksi.

Sedun käyttötalouden rahoitus on kovilla, koska olemme investoineet ja investoimassa yhteensä noin 100 meur. Minusta koulutuksen taso ei saa kärsiä, koska ammatillisen koulutuksen reformista ei vielä ole ”toivuttu”.

Sedun kampushanke on Etelä-Pohjanmaalle ja Seinäjoelle strategisesti tärkeä. Lisääntyvän koulutusyhteistyön kannalta ajateltuna ja logistisesti olisi jatkossakin hyvä olla lähellä Seinäjoen lukiota ja ammattikorkeakoulua.

Valtavana huolena on, että alueen nuoret valitsevat mieluummin isojen kaupunkien oppilaitokset, elleivät keskusalueen omat oppilaitokset pysy kehityksessä mukana. Pitää muistaa, että pelkästään vuonna 2022 maakunnassa opiskeli toisella asteella noin 2 200 nuorta/ikäluokka, mutta samana vuonna syntyi lapsia vain noin 1 400. Siinä olisi ollut ihan tarpeeksi haastetta, ilman Kirkkokadun paluuta lähtöruutuun.

Jouko Peltonen (kesk.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja