Kohtalon viikot maataloudelle

Suomalaiset maanviljelijät kärsivät tällä hetkellä pahimmasta kannattavuuskriisistä sitten toisen maailmansodan, jolloin halla vei sadon. Kauppaketjujen osto-organisaatiot hyväksikäyttävät suomalaisia tuottajia, minkä kauppojen ennätysvoitot vuodelta 2022 selvästi vahvistavat. Maanviljelijöille ennustetaan samaan aikaan 400 miljoonan euron kokonaistuloja, mikä käytännössä tarkoittaa 4 euron tuntipalkkaa. Kaikille pitäisi olla selvää, että näin ei voi jatkua.

Riippumatta siitä, kuka vaalit voittaa, seuraavan hallituksen on otettava asia vakavasti ja uudistettava kilpailulainsäädäntöä siten, että tuottajien asema elintarvikeketjussa vahvistuu. Ei voi olla oikein, että kauppa hankkii joulukinkut tuottajilta tammikuussa huomioimatta kustannusindeksiä. Myös huutokauppaa kauppatapana tulee rajoittaa.

Tuottajien tulee puolestaan saada parempia työkaluja toimiakseen yhdessä samalla tavalla kuin sadat kauppiaat ja kymmenet osuuskaupat osto-organisaatioissaan. Tämä on iso kysymys tulevaisuuden kannalta!

Mutta on vielä toinen, paljon kiireellisempi asia, joka lepää edelleen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen, Ruokaviraston ja oikeuskanslerin pöydällä. Kysymys on vuoden 2023 maataloustukien maksatusaikataulun muutoksesta.

Me tuottajaorganisaatioissa työskentelevät olemme jo puolen vuoden ajan toistuvasti huomauttaneet, että syksyllä 2022 esitelty tukien maksuaikataulu, joka siirtää kasvuvuoden 2023 noin 300 miljoonan euron tukien maksamisen keväälle 2024, tarkoittaa akuuttia kassakriisiä, konkursseja ja tuotannon lopettamista monilla tiloilla.

Ministeri on moneen kertaan vakuuttanut, että asian olisi pitänyt olla ratkaistuna jo tähän mennessä. Mutta näin ei ole tapahtunut ja tilanne on kriisiytynyt. Tämä kysymys on ratkaistava ennen eduskuntavaaleja, niin kauan kuin meillä on poliittinen johto, jolla on päätösvaltaa.

Emme voi jättää tukimaksuasiaa uuden hallituksen ratkaistavaksi. Kyseessä on tulevaisuutemme kannalta yksi suurimmista kysymyksistä. Odotan, että ministeri Kurvinen hallituksen viimeisinä päivinä esittelee uuden nopeamman aikataulun akuutin likviditeettikriisin estämiseksi monilla suomalaisilla tiloilla.

Nämä ovat kohtalon viikkoja maataloudelle.

Christoffer Ingo (r.)

eduskuntavaaliehdokas

Mustasaari