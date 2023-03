Kuka puolustaa köyhää?

Vaalipuheet ovat vaalipuheita, mutta lupauksiakin on kuultu. Kokoomus on luvannut leikata perusturvasta ja puolittaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Tämän kepin porkkanan sijasta tarjoamiseen täytyy kummuta uskomuksesta siihen, että ihminen on luonnostaan laiska ja saamaton.

Eikö lastakin kasvateta kannustamalla mieluummin kuin nöyryyttämällä? Kun ihminen saa palkkaa, jolla ei tule toimeen, kitkuttaa eläkkeellä, jolla ei kohonneita sähkölaskuja makseta, hän ei tarvitse lisää kuritusta, vaan järjestelmän, jossa hän tietää selviytyvänsä ja olevan mahdollisuuden saada leipänsä huomennakin.

Suomessa elää noin 700 000 taloutta köyhyysrajan alapuolella. Nettovarallisuus on kasautunut Suomessa kymmenesosalle väestöä. Eli raha ja valta kasautuvat harvoille. Tiedossa myös on, että köyhyys ja huono-osaisuus kasautuu sekä periytyy ylisukupolvisesti. Olemme ahkeraa ja rehtiä kansaa, mutta silti liian iso väestöstä joutuu laskemaan senttejään ja miettimään, ostaako halvimman mahdollisen tuontiruuan vaiko ne tärkeät päivittäiset lääkkeensä.

Kun palkka, eläke, opintotuki tai toimeentulotuki ei riitä ja päivittäinen elämä on talouden kanssa kamppailua, luukulta toiselle juoksemista ihminen ei aktivoidu vaan lamaantuu. Köyhyys tuottaa häpeää, sosiaalisen elämän kapeutumista, terveyshaittoja ja vaikuttaa tulevaisuuden suunnitteluun.

Köyhyyden puolittaminen laitaoikeiston keinoin johtaa nälkäjonojen kasvamiseen, elinolojen ja terveyden heikkenemiseen. Köyhyys on kansakunnan, ei yksilön häpeä. Köyhyyden poistaminen vaatii tekoja. On varmistettava, ettei yksikään putoa ja palkalla tulee toimeen. Sen lisäksi, että jatkamme ja kehitämme hyvää koulutuspolitiikkaa, vahvistamme julkisia palveluita, meidän on kehitettävä myös sosiaaliturvaa ja erilaisia palkkatukimalleja, joilla pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä saadaan työllistettyä. Perustulo ja ennakoitavampi toimeentulo luo kriisien keskellä vakautta niin yksilölle kuin yhteiskuntaan.

Virpi Karhu (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

Kokkola