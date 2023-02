Lakeus kaipaa lisää elinvoimaa

Pohjanmaalla on ollut läpi historian kovaa tekemistä. Yhä edelleen vahvaa on ruoan alkutuotanto, kuten myös ruoan hankkimisen ensimmäisiin muotoihin kuuluva metsästysharrastuskin.

Valtiolle rahaa säästäviä omaishoitajia on todella paljon. Se on ollut pitkä perinne, kun on asuttu yhdessä monen sukupolven voimin aina loppuun saakka.

Jokaisessa kunnassa on yrityksiä, jotka uskovat lakeuden elinvoimaan. Suuret ikäluokat ovat kuitenkin eläköitymässä, mikä on johtanut äärimmäiseen työvoimapulaan lähes joka alalla. Ikärakenteen nopean muutoksen dramaattisuutta kuvaa se, että Etelä-Pohjanmaalla on kuntia, joissa ei riitä, vaikka jokainen syntyvä vauva koulutettaisiin hoitajaksi.

Ihmiset eivät useinkaan halua monta lasta, jos edes yhtä. Ei siis ole ihme, että tekijät loppuvat. Emme voi laivata kaikkea työvoimaa ulkomailta. On tuettava perheitä rohkeasti, jotta perheen perustaminen on mahdollista.

Lakeuden valtti on runsas elintila sekä ihmisille että yrityksille. Täällä pitää onnistua tarjoamaan erinomaiset puitteet yrityksille ja perheen perustamiseen. Siten saadaan jatkuvuutta menestykseen.

Kun vielä pidetään huolta kotiseudun kulttuurista ja sen tarjonnasta, ollaan veto- ja pitovoiman juurien äärellä.

Alueemme tie- ja raideyhteyksien sekä tietoverkkoyhteyksien eteen on paiskittava töitä. Ne ovat avain siihen, että töitä voi tehdä täältä käsin. Täällä asumisen pitää olla halvempaa, väljempää ja stressittömämpää. Tämä vaikuttaa suoraan elinajanodotteeseen.

Tärkeä asia on myös Nato-kysymys. Koska lakeja ei vielä ole hyväksytty puuttuvien ratifiointien johdosta, tulee minunkin avata asiaa. Me tarvitsemme omat äärimmäisen vahvat puolustusvoimat. Nato siksi, ettei puolustusvoimia tarvitse koskaan käyttää.

Kun Suomi tulee Naton jäseneksi, me muutumme mielenkiintoiseksi ja turvalliseksi investointikohteeksi. Nykyään olemme monien yritysten silmissä riskisijainti.

Huoltovarmuuden osalta Pohjanmaan rooli korostuu, ja meidän tulee käyttää sitä puolustaessamme tie- ja raideinfraan kohdistuvia hankkeitamme.

Parhaimmasta päästä ilmastotekoja on tukea suomalaista ekologista alkutuotantoa rajusti, vähentää ulkomaisen lihan syöntiä ja siirtyä kotimaiseen huomattavasti puhtaammin tuotettuun.

Olavi Kandolin (kesk.)

eduskuntavaaliehdokas

Kurikka