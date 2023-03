Lisää resursseja opetukseen

Suomi on herännyt keskustelemaan oppimistuloksista. Tähän keskusteluun onkin tarvetta. Syyttävä sormi osoittaa vain liian usein kohti koulua. Oppimistulosten heikentymiseen ei ole yhtä yksittäistä syytä vaan tekijöitä on useita. Kasvatuskeskustelussa kaikki tuntuvat olevan asiantuntijoita ja ohjeita satelee.

On syytä huomioida, että yhtä jalkaa heikkojen oppistulosten kanssa on leikattu varoja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Pohjoismaista Suomi satsaa vähiten koulutukseen. Eurojen puute on kasvattanut luokkakokoja ja opettajan aika oppilasta kohden on laskenut. Lasten kasvanut tuen tarve pitäisi johtaa pienempiin ryhmiin ja sitä kautta yksilöllisempään tukeen.

80-luvulla neuvolalääkäri totesi, että hän ei pysty sanomaan lapsesta hänen sosiaalista taustaansa. 90-luvun laman jälkeen arviointimahdollisuus surullisessa mielessä palasi. Koti ja vanhempien kyky sekä vastuullisuus näkyy myös tämän päivän koulussa. Vanhemmalla olisi oltava kyky olla vanhempi omalle lapselle. Viihdyttäminen ja kaveruus sopivat heikosti vastuulliseen kasvatukseen. Lapsen on opittava jo kotona sietämään pettymyksiä turvallisessa ilmapiirissä.

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että yhteiskuntaa ja lapsia vaivaava nettiriippuvuus on yksi syy huonoon koulumenestykseen. Nettiriippuvuuden ongelmat tulisi ratkaista kotona. Tutkimukset tukevat sitä, että digimateriaali ei saa korvata kirjoja. Luku- ja kirjoitustaito ovat perusta kasvamiselle ja oppimiselle. Tutkimus osoittaa, että nämä taidot ovat aivojen kehityksen kannalta perustekijä ja vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen. Kirjoittaminen luo pohjan ajattelun kehittymiselle. Näin myös keskittymiskyky paranee.

Lapsi tarvitsee koulumenestyksen tueksi oman luokan, pysyvän opettajan ja lukujärjestyksen sekä vastuulliset vanhemmat. Oppimistuloksiin vaikuttavat tekijät eivät ole lailla säädettäviä asioita, joihin poliitikot voivat puuttua. Politiikan tehtävä on huolehtia riittävistä resursseista. Opetuksen ammattilaiset huolehtivat opetuksen riittävästä tasosta. Kaikki tämä keskustelu ja huomio ovat myönteisiä asioita. Nyt pitää vain huolehtia, että varhaiskasvatus ja peruskouluopetus saavat riittävät resurssit.

Suomen koululaitoksella on kunniakkaat perinteet ja osaava sekä hyvin koulutettu opettajakunta. Yhteiskunnan tehtävä on luoda hyvälle opetukselle taloudellinen pohja.

Kai Luoma (kok.)

rehtori, eduskuntavaaliehdokas

Vaasa