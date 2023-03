Maahanmuutto vai syntyvyys?

Meillä on väestörakenteellinen vinouma kehittynyt vuosikymmenten aikana. 60-luvulla maamme syntyvyys oli vielä terve noin 2,7. Kymmenen vuotta myöhemmin enää noin 1,5, nykyään 1,4.

Kulttuuria ylläpitävän syntyvyyden raja on 2,1. Tätä alempi alkaa pienentää maan väkilukua ajan kuluessa.

Vinouman ratkaisuksi olen kuullut monen puolueen ehdokkaan suusta tarjottavan maahanmuuttoa. Tämä ei ole valitettavasti ratkaisu väestörakenteellisille ongelmillemme pitkässä juoksussa. Maahanmuutto ei voi olla sisäsyntyisen ongelman ratkaisu. Meillä on arvostuksen puute perheitä, äitejä ja lapsia kohtaan. ”Lapset ovat riesa ja avioliitto vankeutta.” Tällaisia lauseita kuuli usein teini- ja lukioikäisenä. Muutosta ei liene tässä tapahtunut.

Jos me ajattelemme, että maahanmuutto olisi ratkaisu, niin miksi Suomeen muuttaisi eri yhteiskuntien tuottoisimpia yksilöitä? Ansio- ja pääomaverotuksen puolesta en valitsisi Suomea asuinmaakseni. Sosiaalietuuksilla houkutteleminen ei tule ratkaisemaan huoltosuhdeongelmaa, koska toisimme maahan vain lisää etuuksia nostavia ihmisiä. Maahanmuuttoa en vastusta, mutta sen on tapahduttava maata rakentavasti kulttuuriamme polkematta. Tosin muutosta on tapahduttava, kun on kyse syntyvyyden ympärillä olevista ongelmallisista asenteista.

Ratkaisu väestörakenteeseen on syntyvyyden nostaminen, joka puolestaan on monisyinen ongelma itsessään. Syntyvyyden perkaaminen ei ole puhtaasti poliittinen kysymys, vaan vaatii myös modernin suomalaisen yhteiskunnan asenteellista muutosta siihen, miten me yhteiskuntana priorisoimme perhearvojamme.

Dawson Clay

eduskuntavaaliehdokas, Vapauden liitto

Kokkola