Maailmanmarkkinoiden valttikortteja jaetaan nyt – saako Pohjanmaa värisuoran??

Pohjanmaalla on tulevina vuosina ainutlaatuinen mahdollisuus nousta Euroopan johtavaksi vihreän teollisuuden keskittymäksi. Itsestään se ei kuitenkaan tapahdu. Nämä investoinnit, työpaikat ja verotulot saadaan Pohjanmaalle ja Suomeen vain ja ainoastaan, jos kykenemme vastaamaan kahteen kysymykseen: Pystymmekö tuottamaan puhdasta energiaa yli omien tarpeidemme ja pystymmekö vastaamaan eri alojen osaajapulaan.

Meillä ei ole varaa tinkiä ilmastotavoitteista piiruakaan, jos haluamme pitää teollisuutta Suomessa. Hiilineutraali Suomi 2035 on vahva lupaus yrityksille siitä, että Suomessa on tulevaisuudessa yhä enemmän puhdasta energiaa ja kilpailukykyistä teknologiaa. Tämä on se syy, miksi tänne investoidaan – ei se, että täällä saisi tuprutella turvetta mielensä mukaan. Meidän pitääkin kiihdyttää vihreää siirtymää sekä lisätä tuuli-, aurinko- ja ydinvoimaa.

Mitään ei tietenkään tapahdu ilman osaavia käsiä ja teräviä pääkoppia. Suomi on pudonnut koulutustasossa samaan sarjaan Chilen ja Turkin kanssa, ja tästä suunnan pitäisi olla ylöspäin. Koulutustasoa pitää vahvistaa niin, että saisimme nostettua korkeakoulutettujen osuutta 50%:iin ikäluokista. Tämä vaatii, että koulutukseen uskalletaan panostaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus kouluttautua omien kykyjen ja motivaation mukaan.

Maistiaisia tulevasta on jo saatu. Korsnäsiin suunnitellaan yli 2 miljardin euron merituulivoimapuistoa ja maatuulivoimaa on rakenteilla satojen miljoonien edestä. Puhtaan energian perässä seuraavat vetytalouden edelläkävijät. Kokkolaan rakennetaan vetylaitos 500 miljoonalla eurolla, Kristiinankaupunkiin 450 miljoonalla. Kun vetytalouden pyörät pääsevät kunnolla vauhtiin, siitä säteilee hyötyjä myös muille teollisuudenaloille. Ilmastotavoitteista lipsuminen olisi myrkkyä yrityksille, työllisyydelle ja taloudelle.

Vihreä siirtymä jakaa maailmanmarkkinoiden valttikortteja uusiksi hurjaa vauhtia. Meillä on Pohjanmaalla ja Suomessa miljardien eurojen pelipaikka. Ei mokata tätä nyt.

Jami Haavisto (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki