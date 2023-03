Meillä ei ole varaa eliittiin

Menen suoraan asiaan. Ei ole oikein, että rikkain kymmenys väestöstä omistaa puolet kaikesta omaisuudesta, kun taas puolet väestöstä joutuu tyytymään noin viiteen prosenttiin.

Hyvinvoinnin jakautumisessa on tapahtunut valtavia muutoksia viimeisen 30 vuoden aikana. Kyseessä ei ole luonnollinen kehitys, vaan se on tulosta tietoisesta politiikasta, joka on suosinut jo valmiiksi varakkaita. Köyhimmällä kymmenyksellä on nyt enemmän velkaa kuin aiemmin huolimatta hyvinvoinnin kokonaiskasvusta.

On silkkaa tuhlausta, että näin pieni osuus väestöstä omistaa näin suuren osan kaikista resursseista. Yhteiskuntamme vauraudella, jota me kaikki yhdessä olemme tuottamassa, voisi saada aikaan niin paljon enemmän kuin nykyisellään.

Suuret tuloerot tuottavat yhteiskunnallista epävakautta, ja niillä on heikentävä vaikutus mm. odotettavissa olevaan elinikään, fyysiseen ja psyykkisen terveyteen, koulutusmahdollisuuksiin ja itsensä toteuttamiseen, sekä moneen muuhun asiaan pienituloisen väestönosan elämässä. Hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Väestönosa, jolle on kasautunut eniten vaurautta, tuottaa yleensä myös ylikulutuksensa seurauksena isoimman hiilijalanjäljen.

Onneksi on toimia, joilla epätasa-arvoisuutta voi vähentää ja vastustaa. Yksi näistä on se, että kaikkia tuloja verotettaisiin progressiivisesti. Nykyisellään palkkatuloja verotetaan progressiivisesti, mutta isoimmilla pääomatuloilla on tasavero. Jos verotuksen progressiivisuus koskisi kaikkia tuloja niiden laadusta huolimatta, eivät kaikkein hyvätuloisimmat voisi valita pääomatuloveroprosentin ja korkeamman tuloveroprosentin väliltä. Silloin pienien pääomatulojen veroa voisi myös laskea.

Sen lisäksi omaisuusvero pitäisi palauttaa. Vasemmistoliitto esittää 0,5 %:n miljonääriveroa kaikille yli miljoonan euron omaisuuksille, pois lukien oman asunnon arvo. Jopa niin pieni vero tuottaisi valtiolle yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Verotus, jonka tarkoituksena on pienentää tulo- ja omaisuuseroja, tekee yhteiskunnasta oikeudenmukaisemman ja turvallisemman, vahvistaen samalla valtiontaloutta ja antaen lisää varoja sijoitettavaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja vihreään siirtymään.

Tämä tekisi tulevaisuudesta paremman meille kaikille, ei vain rikkaimmalle kymmenykselle.

Dan Bäckman (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa