Meillä on parhaimmat asiantuntijat kentällä, miksi heitä ei kuunnella?

Kansalaisia edustaa 200 kansanedustajaa, tästä huolimatta kansaa ei kuulla riittävästi.

Asiantuntijat, joita kuullaan, eivät usein ole tehneet käytännössä sitä työtä, mistä lausuntoja antavat. Lausunnot perustuvat usein teoriaan ja jonkinasteisiin tutkimuksiin.

Seuraavalla hallituskaudella täytyy kuunnella heitä, joilla oikeasti on vastaukset ongelmiin.

Varhaiskasvatuksen työntekijät tietävät, mikä tekee työstä kuormittavaa, opettajat kertovat, mistä lasten oppimisvaikeudet johtuvat, hoitoalalla työskentelevät vastaavat siihen, miksi ala ei ole vetovoimainen, ruoan tuottajat sanovat mitä he tarvitsevat, että jatkossakin saamme syödä kotimaista, puhdasta ruokaa, metsästäjillä ja riistanhoitajilla on asiantuntemus siitä, mikä on riistatilanne ja susikanta milläkin alueella.

Kansanedustajilla on valtaa tehdä päätöksiä ja päätösten pitää palvella kansaa ja helpottaa arkea. Kuunnellaan tekijöitä, toimitaan sen mukaan.

Lausuntopalvelussa kansalaisilta pyydetään lausuntoja päätöksenteon tueksi. Natopäätökseen liittyen lausuntoja kertyi 1 591, useimmat olivat kielteisiä. STM pyysi lausuntoja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (lakipykälä 48a) 2 614 lausunnonantajasta suurin osa vastusti lakipykälän käyttöönoton. Valitettavaa on, että kummassakaan asiassa ei kansalaisten mielipidettä kuultu. Suomessa täytyy pystyä parempaan.

Linda Hagström

eduskuntavaaliehdokas

Vapauden liitto, sitoutumaton

Kokkola