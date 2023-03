Meni valtion rahahommat pieleen

Tyytymättömyys nykymenoon tulee vastaan turuilla ja toreilla. Hinnat ovat nousseet rajusti. Inflaatio on laukalla. Asumisen kustannukset ovat nousseet rajusti. Ruuan hinta on kallistunut merkittävästi. Polttoaineet ovat aina olleet kalliita, mutta niiden hinta on pilvissä Ukrainan sodan takia. Monet ihmiset miettivät, miten he tulevat toimeen. Talous on saattanut olla tiukilla ennen näitä hinnannousuja.

Päättäjien tulisi ymmärtää se, että tulevissa eduskuntavaaleissa ei voi luvata mitä vain, jos ei ole rahaa toteuttaa lupauksia. Valtiontalous on velkaantunut reilusti. Korot ovat nousussa. Meillä ei ole varaa enää elää velaksi.

Valtion on etsittävä säästöjä, ettei tarvitse rahoittaa lisääntyviä menoja verojen kiristyksillä. Verot ovat nousseet jo riittävästi. Miten käy ihmisten ostovoiman, jos se syödään raskaalla verotaakalla?

Suomi tarvitsee uudenlaista ajattelutapaa. Asiat ratkaisevat. Tätä linjaa ajaa Liike Nyt. Samaa ajattelutapaa esiintyy laajasti pohjalaisten keskuudessa. Kun tilanne on tiukka, niin silloin pohjalaiset lähtevät yhdessä liikkeelle. Nyt on se aika. Aika herätä siihen, että nykymenoa me päädymme EU:n holhoukseen, koska valtiontaloutta ei ole hoidettu asianmukaisesti. Velka on veli ottaessa ja vieras maksaessa, opetti Kauhajoella syntynyt edesmennyt isäni minulle aikoinaan.

Mitä voimme tehdä? Meidän pitää etsiä säästöjä ja pysäyttää velkaantuminen. Mielellään vielä lähteä sitä ensi vaalikauden loppupuolella lyhentämään. Säästöt pitää kohdentaa niin, etteivät ne vaaranna taloutta.

Edessä on vielä kaiken lisäksi todennäköisesti jonkin sortin taantuma. Se tuo haasteita. Rahanjakamisen politiikka perustuu toiveajattelulle. Nyt on todellisuudentajun aika!

Monet asiat vaativat kuntoon laittamista. Suomi ei ole kunnossa. Oppimistulokset ovat romahtaneet. Monet koululaiset eivät osaa peruskoulun jälkeen kunnolla laskea, lukea ja kirjoittaa. Sote-uudistus meni alkumetreillä metsään – hallintohimmelit tekivät siitä kalliin ja raskaan. Meillä ei ole varaa ko. järjestelmään. Valtiontalous on laitettava kuntoon. Velkaantumisen tahti on ollut kestämättömällä pohjalla.

Joku on hokenut, että rahaa on. Onko?

Suomen on parannettava energiaomavaraisuutta, että saamme sähkön hintapiikit pysymään aisoissa. Yksi ratkaisu siihen on pienoisydinvoimalat. Meidän on seistävä jatkossa omilla jaloillamme. Siihen pyydän pohjalaisia yhteisiin talkoisiin. Suomi on muuten menossa polvilleen.

Mertsi Saarela

eduskuntavaaliehdokas, Liike Nyt

Kauhava