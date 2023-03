Myös veronkorotuksista pitää uskaltaa puhua

Valtion talouden tasapainottamiseksi poliittiset puolueet esittelevät toinen toistaan komeampia leikkauslistoja. Leikkauksista puhuminen on helppoa, voidaanhan leikkauspuheet aina kohdentaa epämääräisesti hallintoon tai jonnekin kehitysapuun. Toisin sanoen paikkoihin, jotka eivät tunnu ikinä koskettavan ketään äänestäjiä.

Suomalaiset rakastavat tiukkaa talouspolitiikkaa tai ainakin mielikuvaa tiukasta talouspolitiikasta. Sille ominaista on, että leikkauksista puhuminen vaikuttaa aina vastuulliselta politiikan teolta, kun taas kaikki puheenvuorot muista politiikan toimista voidaan leimata populismiksi.

On hyvin totta, että talouden tasapainottaminen on ensi eduskuntakaudella keskeistä, mutta sitä ei voida tehdä pelkästään menoleikkauksilla, ainakaan niin, ettei niillä olisi tuntuvia vaikutuksia tavallisten suomalaisten arkeen.

Suomen poliittisessa ilmastossa on viime vuosikymmeninä ollut kiellettyä puhua veronkorotuksista. Tai ainakin niitä ehdottavalle poliitikolle ei ole ollut odotettavissa pitkää poliittista uraa. Näin siitä huolimatta, että valtiontalouden tasapainottamisesta on puhuttu jo pitkään ja verotulot on keskeinen kansantalouden elementti.

Suomessa on maailman mittakaavassa kireä verotus, mutta erot kaventuvat, kun tarkastelemme muita Pohjoismaita.

Suomen, Ruotsin ja Norjan kokonaisveroasteet ovat hyvin samaa luokkaa. Tanskan veroaste taas maailman kirein. Silti ei voida väittää, että Pohjoismaiden kilpailukykyä olisi verotuksella rapautettu. Päinvastoin, hyvinvointivaltiolle tyypillistä on sekä korkeaveroaste että hyvä kilpailukyky.

Verojen korottaminen ei ole itse tarkoitus, mutta se on hyvä pitää keinovalikoimassa mukana.

Talouden korjausliikkeessä oleellisinta on, että kenenkään toimeentulo ei vaarannu. Se koskee sekä verotusta, että leikkauksia. Jokainen voi miettiä, vaarantavatko omaa arkea enemmän leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin vai veronkorotukset esimerkiksi sellaisiin verottomiin osinkoihin, joista tavalliset suomalaiset voivat vain haaveilla.

Antti Knuuttila (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki