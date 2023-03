Päätöksentekoon maalaisjärkeä!

Nykyhallituksen aikaansaama velkaantuminen on saatava hallitusti loppumaan. Päättäjien olisi uskallettava tehdä priorisointia, joka tarkoittaa turhasta maailmanparantamisesta kuten kehitysavusta ja liian kunnianhimoisista ilmastotavoitteista luopumista. Verovarat olisi ohjattava ensisijaisesti oman maan kansalaisten hyvinvointiin kuten perusterveydenhuoltoon ja vanhustenhoitoon.

Päättäjien olisi ymmärrettävä, että maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka nostaa asumisen, autoilun, liikkumisen, ruoan, teollisuuden ja yrittämisen hintaa. Suomen asettama tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on täysin epärealistinen, se on siirrettävä EU:n määrittelemälle vuodelle 2050.

Polttoaineiden hinnat ovat karanneet käsistä, tilannetta ei tule enää pahentaa omilla kotikutoisilla päätöksillä kuten jakeluvelvoitetta lisäämällä, vaan siitä olisi luovuttava kokonaan.

Liikenteen päästövähennystavoitteet ovat autoilijoiden kannalta kohtuuttomia, päästöt vähenevät tekniikan kehittyessä, ei autoilijoita kurittamalla. Täytyy muistaa, että Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa yksityisautoilu on välttämätöntä, koska joukkoliikennettä ei ole kaikkien saatavilla. Suomessa on otettava myös käyttöön jo valmisteltu ammattidieseljärjestelmä, jolla voidaan alentaa ammattiautoilijoiden kuljetuskustannuksia.

Pitämällä huolta omasta maatalouden alkutuotannosta, voimme taata myös elinvoimaisen maaseudun, kotimaisen puhtaan lähiruoan ja elintarviketeollisuuden työpaikat. Maatalouden kannattavuus varmistaa myös huoltovarmuuden. Meidän on huolehdittava siitä, että suomalaisen alkutuotannon kilpailukyky säilyy suhteessa muihin eurooppalaisiin ruoan alkutuottajiin. Suomen ei tule laatia EU:n vaatimaa minimiä kireämpää tasoa omilta tuottajiltaan, sillä suomessa tuotetaan jo nyt Euroopan puhtainta ruokaa. On äärimmäisen tärkeää, että kotimainen ruoan- ja energiantuotanto turvataan, vaikka se olisi ilmastotavoitteista pois. Energiaturve tulee julistaa uusiutuvaksi energiamuodoksi. Pidän vähintäänkin outona, että ruotsalainen turve on uusiutuvaa, mutta suomalainen ei.

Risto Mattila (ps.)

eduskuntavaaliehdokas

Kauhava