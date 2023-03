Perhe on tärkein – myös politiikassa

Korona-aika ja inflaatio koettelevat perheitä, työpaineet kasvavat ja oppimistulokset huononevat. Syntyvyys on romahtanut aivan kestämättömälle tasolle. Se on enää 1,3 lasta naista kohden. Yhtä suomalaista kohden syntyy siis vain 0,65 lasta.

Suomalaiset haluaisivat keskimäärin kaksi lasta. Tavoitteesta kuitenkin jäädään reilusti, suurimpina syinä sopivan kumppanin puute tai taloudellinen tilanne.

Perheet ovat yhteiskunnan keskeisin osa. Siellä elämä syttyy, voi hyvin tai huonosti ja myös päättyy. Ihmisen hyvinvointi kulkee perheen tarinassa.

Perheiden hyvinvointia lisäävät työllisyys ja hyvät koulut, sote-palvelut ja perheiden valinnanvapautta lisäävät ratkaisut. Siksi nämä asiat ovat kristillisdemokraateille tärkeitä. Mutta tarvitaan myös aivan erityistä tukea lapsiperheille.

Lapsilisiä on korotettava ja ne on viimeinkin sidottava indeksiin. Vauvan saapuessa tarvitaan tuhannen euron vaunuraha. Verotukseen tulee palauttaa lapsivähennys ja opintojen aikana vanhemmiksi tuleville on hyvitettävä opintolainaa.

Esitin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustossa omaishoidontukeen korotusta. Raha olisi otettu puoluetuesta. Tätä kannattivat KD, PS, vihreät ja VKK, mutta muut puolueet asettuivat vastaan.

Omaishoidontuki on tärkeä osa arkea monenikäisissä perheissä. Laitoshoito maksaisi moninkertaisesti yhteiskunnalle. KD vaatii omaishoidontuelle verovapautta.

Perhekeskeisyyden ja lapsiystävällisyyden on noustava painopisteiksi.

Nämä vaalit ovat perheiden vaalit.

Hanna-Lea Ahlskog (kd.)

VTM, eduskuntavaaliehdokas

Kokkola