Perintöveron alarajaa nostettava

Varallisuuserot ovat kasvaneet vuodesta 1987 lähtien. Sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen heikentää yhteiskunnan perusrakenteita.

Tutkimukset osoittavat, että kaikki voivat paremmin tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa. Siksi on kehitettävä tasa-arvoista peruskouluamme, autettava useampia työllistymään ja varmistettava, että me kaikki osallistumme solidaarisesti hyvinvointivaltion rahoitukseen.

Meidän on myös laajennettava veropohjaa. Tämä tarkoittaa mm. verojen kiertämisen mahdollistavien puutteiden korjaamista. Tässä ns. arvonnousuvero on väline. Kaiken kaikkiaan meidän on verotettava työtä ja eläkkeitä vähemmän, ja sen sijaan verottaa omistuksia ja pääomaa enemmän.

Kiistanalainen perintövero on tärkeä myös varallisuuserojen kaventamisessa ja hyvinvointivaltiomme rahoittamisessa. Samaan aikaan olemme sanoneet SDP:n talousohjelmassa, että sitä on ehkä tarkistettava. Perintöveron maksamisen verorajaa voitaisiin nostaa. Vanhasta omakotitalosta tai pienestä kesämökistä ei tarvitse periä perintöveroa. Tämä vähentäisi byrokratiaa ja monien omaisten päänvaivaa.

Jacob Storbjörk (sd.)

eduskuntavaaliehdokas

Pietarsaari