Suomalainen koulu tarvitsee pelastajansa

Suomalainen koulujärjestelmä on lähitulevaisuudessa kriisin kourissa. Järjestelmää uhkaa luisuminen kymmenen vuoden aikajänteellä kohti kaaosta. Tällöin oppimista mittaavat pisa-tulokset jatkavat laskuaan. Suomen koulutusjärjestelmän kriisiytyminen johtuu lähimenneisyyden useista koulutuspoliittisista virheistä.

Oppilaiden keskittymiskyky on heikentynyt . Opettajilla on vähän, jos mitään mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi oppilaiden häiritsevään puhelimen käyttöön tunneilla. Keskittymisvaikeudet yhdistettynä peruskoulun inkluusioon, eli oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden siirtämiseen tavalliseen koululuokkaan on pilannut lahjakkaiden ja tavallisessa tahdissa pysyvien lasten mahdollisuuden oppimisrauhaan.

Inkluusio ja siitä seurannut erityisluokkien asteittainen alasajo on ollut katastrofaalinen virhe. Suomen koko yhteiskunta kärsii tästä päätöksestä enuorten ikäluokkien heikentyvinä oppimistuloksina.

Koulujen muuttuminen entistä maahanmuuttajapainotteisemmiksi on moninkertainen rasite niin suomalaiselle yhteiskunnalle taloudellisessa mielessä kuin itse jokaiselle koululle, jossa suomi toisena kielenä (S2) opiskelevien määrä on liian suuri. Maahanmuuttajakouluissa heikko suomen kielen osaaminen johtaa olemattomaan assimiloitumiseen (suomalaistumiseen) yhteiskunnassamme.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on pelastettavissa. Se tarkoittaa rahallista panostusta peruskouluun ja toisen asteen opetukseen. Inkluusio on lopetettava ja palautettava erityisluokat takaisin. Lainsäädäntöä on muutettava, jotta opettajilla on enemmän keinoja puuttua esimerkiksi älypuhelimen käyttöön oppitunneilla.

Maahanmuuttajien koulupolulla tarvitaan vahvaa assimilaatiopolitiikkaa heidän kotouttamisekseen – tällöin estämme Ruotsin kaltaisten rinnakkaisyhteiskuntien synnyn Suomeen.

Nämä muutokset vaativat tahtotilaa nyt ennen kuin on liian myöhäistä pelastaa suomalainen koulu.

Manolis Huuki (ps.)

valtiotieteiden maisteri

aineenopettajaopiskelija

kaupunginvaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas

Kannus