Turvallisuudella työllisyydellä ja taloudella eteenpäin

Suomi etenee tulevien viikkojen aikana puolustusliitto Naton jäseneksi. Jäsenyys tuo meille muutoksia lainsäädäntöön ja useita puolustushallinnon sisällä tapahtuvia asioita katsotaan entistä kansainvälisemmästä näkökulmasta.

Ministerikaudellani puolustusministeriössä arvioitiin, että puolustusliiton jäsenyys tuo tarkasteluun vähintään 80 lakia, joihin on ensi vaalikaudella tehtävä muutoksia.

Maanpuolustuksemme teräsbetonipohjana on jatkossakin yleinen asevelvollisuus ja koulutettu reservi. Suomea puolustetaan maalla, merellä ja ilmassa. Hankinnat ilma- ja merivoimien suorituskykyjen vahvistamiseksi ovat käynnissä ja niitä on jatkettava vuosikymmenen lopulla maavoimien osalta.

Voidaksemme pitää kiinni turvallisuudesta, on talouden pohja Suomessa oltava vakaa. Talouden pohja luodaan yrittäjyydellä ja työllisyydellä. Pienten ja keskisuurien yritysten halu investoida, kasvaa ja työllistää on keskeistä. Tähän luodaan edellytykset riittävällä koulutuksella ja osaamisella, verotuksella ja yrittäjämyönteisellä elinvoimapolitiikalla.

Suomi on elänyt yli varojen jo 15 vuotta. Seuraava hallitus joutuu sopeuttamaan taloutta. Se tarkoittaa sitä, että asioita joudutaan tekemään uudella tavalla ja säästöjä on tehtävä lähestulkoon kaikilta hallinnonaloilta.

Kolmea asiaa meidän on Suomessa vahvistettava:

1. Turvallisuus. Maanpuolustuksesta on epävakoina maailman aikoina pidettävä kiinni. Maavoimien kehittämisohjelma käynnistettävä, valmiudesta huolehdittava. 2. Ruuan omavaraisuus. Kotimainen maatalous on kriisien seurauksena kovassa mankelissa kohonneiden tuotantokustannuksien vuoksi. Ruuantuotanto on määriteltävä kansallisesti strategiseksi toimialaksi ja varmistettava ruuantuotannon kannattavuus. 3. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot. Ilman osaamista, tuotekehitystä ja rohkeutta kokeilla uutta, emme saa maahamme vientiä ja uutta kasvua. Valtion panostukset yhdistettynä yksityiseen rahaan luovat pohjan uusille ”Nokioille ja Wärtsilöille”.

Olemme sitkeä kansakunta ja selviämme tulevistakin vuosista. Kun huolehdimme turvallisuudesta ja taloudesta, on meillä kyky kohdata mahdolliset tulevatkin kriisit ja pitää huolta jokaisesta suomalaisesta.

Mikko Savola (kesk.)

kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Ähtäri