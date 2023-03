Vihreä ryöstö

Maa-ja metsätalousministeri Kurvinen sen 9.3. Komiat-lehden vaalipaneelissa niin oivallisesti muotoili. Kun vihreää siirtymää ja sen huimaa vauhtia Suomessa kritisoitiin, ministeri kertoi kyseessä olevan miljardien eurojen investoinnit! Innostuksen saattoi aistia. Nimenomaan miljardit tässä innostavat, ei luonto tai siitä huolehtiminen.

Näistä investoinneista kun ei lopulta tavalliselle ihmiselle paljon jää, vaikka puhutaankin työpaikkojen lisääntymisestä ja talouden kasvusta vihreän siirtymän avulla.

Tavalliselle suomalaiselle jää käteen vain entistä ohuempi kukkaro, printattu liha, sirkkajauho ja soijanakit, matalataajuinen melu, tuhottua elinympäristöä, luontoa ja loppujätteiden sijoitus sitten, kun viimeistään 30 vuoden päästä huomataan, ettei ilmastonmuutos sittenkään loppunut, vaikka Suomessa niin vikkelästi ja vihreästi siirryttiin. Suomen raaka-aineet todella kiinnostavat ja ne viedään. Metsät suojellaan ja maatalous ajetaan alas tämän valtavan ylikansallisen ja ennen kaikkea tässä tapauksessa kansallisen ryöstön nimissä. Tällä ei ole mitään tekemistä lastemme paremman tulevaisuuden kanssa.

Mikä on ratkaisu? Meidän tulee puolustaa Suomea ja sen luontoa ja omavaraisuutta niin ruoantuotannossa kuin energiassakin, huomioon ottaen Suomen erityiset olosuhteet. Me emme ole Keski- tai Etelä- Eurooppaa, emme vaikka viinit tulisivat ruokakauppoihin.

Pitää osata sanoa ei ja lopettaa Suomen mittakaavassa täysin ylimitoitetut sekä ihmiselle että luonnolle vahingolliset ilmastotoimet.

1970-luvulta saakka maailman on jo pitänyt uutisoinnin mukaan tuhoutua, milloin mistäkin syystä. Viimeisimpänä termistöön on otettu ”luontokato”, vaikka Suomessa biodiversiteetti on huippuluokkaa, ainakin jos uskotaan Lontoon luonnontieteen museon raporttia. Taatusti osaamme pitää huolta arvokkaasta luonnostamme keskiverto EU-maata huomattavasti paremmin.

Saasteiden ja kuluttamisen vähentäminen on tärkeää, samoin uusiutuvien ja aidosti tehokkaiden ja luontoystävällisten energiamuotojen kehittäminen. Tuulivoima kansallismaisemissa, aurinkopaneelit turvesuolla ja sähköautot, joiden akkuja varten kaivokset louhitaan mineraaleista tyhjiksi, eivät kuitenkaan tällä hetkellä sellaisia ole.

Heli Rämäkkö

eduskuntavaaliehdokas, Vapauden liitto

Seinäjoki