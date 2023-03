Yksinäisyys on koko yhteiskunnan ongelma

Yksinäisyys koskettaa joka toista suomalaista. Yli puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyttä ainakin joskus viimeisen vuoden aikana. Yksinäisyys ilmenee erityisesti nuorten, nuorten aikuisten ja ikääntyneiden keskuudessa. Koronapandemia ja sen asettamat rajoitukset ovat osasyy yksinäisyyden lisääntymiseen, mutta taustalla on paljon muitakin syitä.

Yksinäisyys on myös vahvasti linkittynyt yleiseen terveyteen, sekä henkiseen että fyysiseen.

Tutkimukset osoittavat selvästi, että yksinäisyydestä kärsivät ihmiset käyttävät todennäköisemmin sosiaali- ja terveyspalveluja. Siksi on erittäin tärkeää, että hallitus esittää poikkihallinnollisia, konkreettisia toimenpiteitä yksinäisyyden vähentämiseksi seuraavalla kaudella, mikä helpottaa yksilöiden jokapäiväistä elämää ja ehkäisee monia sairauksia yhteiskunnassa.

Yksinäisyyden torjumiseksi on tärkeää, että eri virastojen välinen yhteistyö on sujuvaa. Uusien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Tärkeintä olisi keskittyä ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat eivät kasvaisi liian suuriksi.

Toinen tapa ehkäistä yksinäisyyttä on varmistaa, että esimerkiksi yhdistyksillä on riittävä rahoitus toimintansa toteuttamiseen.

Kolmannen sektorin yhdistykset ja järjestöt tarjoavat erilaisia aktiviteettejä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Yhdistykset luovat myös tärkeän yhteisön, jossa monilla ihmisillä on mahdollisuus saada uusia ystäviä, mikä konkreettisesti vähentää yksinäisyyttä.

Voimme kaikki osaltamme ehkäistä ja vähentää yksinäisyyttä. Seuraavan eduskunnan ja hallituksen tulee suhtautua tähän vakavasti.

Mikko Ollikainen (r.)

kansanedustaja

eduskuntavaaliehdokas

Maalahti