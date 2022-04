Nämä laulut eivät kerro rakkaudesta – mustasaarelaisartistin debyyttialbumi julki

Lauluja itsensä löytämisestä

Usein sanotaan, että kaikki laulut kertovat rakkaudesta. Toisin on Remiha -albumissa.

– Periaatteessa yksikään kirjoittamani biisi ei kerro rakkaudesta, Varhama kertoo.

Sen sijaan useissa kappaleissa keskeisessä roolissa on itsensä löytäminen.

Debyyttisooloalbumin yhdeksän kappaletta on kirjoitettu englanniksi. Albumin musiikkityyliä Varhama kuvaa yhdistelmäksi alternatiivista soulia, folkia sekä progressiivista rokkia.

Kappaleista puolet Varhama on kirjoittanut täysin itse. Muut kappaleet on kirjoitettu yhdessä tuottajan, Alexander Hindsbergin kanssa. Sovitukset on tehty yhdessä tuottajan sekä muun bändin kanssa.

Vanhoista opiskelukavereista muodostuvan, 10-henkisen yhtyeen rummuissa on Victor Nyblom, bassossa Tobias Nygård, kitaroissa Hindsberg ja Sebastian Sundqvist, flyygelissä Julia Andersson, koskettimissa Adrian Heiskanen, taustalauluissa Matilda Ångerman, Linnea Hjerpe ja Elin Kackur sekä solistina itse Varhama.

Remiha-levyn biisejä kuullaan keikalla Vaasan Doo-Bop Clubilla tulevana perjantaina, kolme viikkoa ennen levyn julkaisua. Lisäksi bändi soittaa kappaleita, jotka eivät päätyneet sooloalbumille.

Remiha perjantaina 29.4. kello 20 Doo-Bop Clubilla Vaasassa