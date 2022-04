Rölli tuo kirjat lähelle - Kirjastoauton kohtalo riippuu rahoituksesta

Runsaasti valikoimaa ja pysäkkejä

Kirjastoautosta voi lainata muun muassa kirjoja, lehtiä, DVD:itä, levyjä ja pelejä.

– Periaatteessa kaukolainata voi mitä vaan, niin kuin muistakin kirjastoista. Varata voi vaikka kahvakuulan, kertoo Kai Lehtinen, joka on ajanut kirjastoautoa seitsemän vuotta.

Kaiken kaikkiaan kirjastoautossa on noin 3 500–4 000 nidettä, joista arviolta 2 500 on kirjoja. Varaston puolella niteitä on lisää noin 40 000.

Autoon pyritään valitsemaan aina uusimmat ja suosituimmat kirjat.

– Kirjat, jotka liikkuvat, eli joita lainataan ja palautetaan paljon, pidetään kirjastoautossa.

Mikäli kirjastoautosta on hakemassa jotain tiettyä, kannattaa varaus tehdä etukäteen puhelimitse tai netissä.

– ”Saatavana” ei välttämättä tarkoita, että kirja on juuri sillä hetkellä autossa, vaan se voi olla myös varastossa, Lehtinen kertoo.

Eniten kirjastoautosta lainataan Lehtisen mukaan lasten- ja nuortenkirjoja. Päiväkodit ja alakoulut ovat suosittuja pysäkkejä.

Yhteensä kirjastoauto kiertää kahdessa viikossa noin 90 pysäkkiä. Töitä tehdään kahdessa vuorossa ja lisäksi ovat lauantaivuorot.

– Pysähdyspaikkojen taustalla on yli 50 vuoden historia. Kun jotain on jäänyt pois, on tullut uutta tilalle. Pysäkkejä on myös järjestetty toiveiden mukaan, Lehtinen kertoo.