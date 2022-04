Vanhojen autojen harrastajat innoissaan kauden alussa: "Muutumme menninkäisistä päivänsäteiksi"

”Punainen on hieno väri”

Näyttelyissä jäsenet saavat esitellä omia kulkuneuvojaan, joista monet on itse tuunattuja. Maartoselta on esillä Escort ja kaksi Kuplaa.

Toinen Kuplista on vuodelta 1969, ja se on muutettu Vaasassa 80-luvulla Baja Bugiksi eli maastokäyttöön soveltuvaksi malliksi. Maartonen hankki auton rallin jokamiesluokan harrastajalta.

Viereisen Kuplan, vuosimallia 72, on Maartonen rakentanut itse.

– Katto on madallettu, joten ikkunat piti teettää erikseen, lokasuojia levennetty ja moottori vaihdettu Subaruksi, hän luettelee.

– Yksi talvi meni sen parissa, hän kertoo.

Molemmat Kuplat ovat kirkkaanpunaisia.

– Ei värillä ole väliä... Mutta punainen on hieno väri, Maartonen kommentoi.

Toinen Kuplista kimalteleekin.

– Tein maalauksen 70-luvun tyyliin ja laitoin askartelukiteitä lakan sekaan.

Ensimmäinen auto pikkupoikana

Kiinnostus autoihin alkoi miehillä jo varhain.

– Ostin ensimmäisen autoni, kun olin 8-vuotias, Maartonen kertoo.

Myös Mikko Råberg oli autokaupoilla jo pikku poikana.

– Sain ala-asteella koulusta stipendin, ja ostin sillä naapurilta Minin, hän kertoo.

Vaasan auto- ja moottorimuseo on toiminut osoitteessa Myllykatu 18 reilu kymmenen vuotta. Seura on tehnyt talkootyönä mittavia kunnostuksia, muun muassa uusinut sähköistyksen sekä kunnostanut ikkunat ja ovet. Tuorein iso hanke on katon kunnostus toissa vuonna. Seuraavaksi parannuslistalla on hissi, jotta museo saadaan esteettömäksi