Vaasan kauppatorille on ripustettu toppatakkeja ja muita talvisia talvisia tamineita puiselle seinälle. Tätä vaatepistettä ei pyöritä bisnesajattelu vaan ihmisten hyvätahto Wall of Kindness -seinä pystytettiin viime viikon perjantaina ja se on torilla tammikuun toiseen päivä.